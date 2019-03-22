Международная сеть отелей Marriott International Inc. намерена открыть более 1,7 тыс. новых отелей в ближайшие три года, говорится в сообщении компании.

К 2021 году Marriott рассчитывает увеличить свой номерной фонд на 275-295 тыс. номеров. Из них примерно 214 тыс. номеров находятся в уже строящихся отелях.

В трехлетнем плане развития бизнеса заложено увеличение годовой комиссии за счет строительства новых отелей в размере $400 млн. План предусматривает увеличение годовой выручки в пересчете на один номер на 1-3%.

Через три года годовая прибыль в расчете на акцию, как ожидается, достигнет $7,65-8,5, что соответствует росту на 11-15% по сравнению с показателем 2018 года. Также за три года фирма рассчитывает вернуть акционерам от $7,6 млрд до $9 млрд в виде выкупа акций и $1,9-2 млрд в виде дивидендов.

Minval.az