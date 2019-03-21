Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.

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Туристический паром перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле, на борту были десятки людей. Источник в силах безопасности сообщил, что в результате спасательных и поисковых операций обнаружены тела 45 погибших.

Иракский телеканал Al-Sumaria сообщает о спасении тридцати человек. По данным телеканала, среди спасенных — женщины и дети.

«По первоначальным данным основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина — повысился уровень воды в реке Тигр из-за того, что были открыты шлюзы в плотине Мосула», — сообщил источник.



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