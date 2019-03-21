Полиция Великобритании проводит расследование в связи с тем, что в ночь на четверг в Бирмингеме произошло четыре нападения на мечети, в зданиях разбиты стекла, сообщает полиция графства Уэст-Мидлендс, передает РИА Новости.

«Пока мы не знаем мотив совершения атак прошлой ночью», — заявил представитель полиции Дейв Томпсон.

Как говорится в заявлении полиции, о первом случае сообщили в полицию примерно в 02.30 утра по местному времени. Сообщалось, что неизвестный мужчина при помощи кувалды разбил окна в одной из мечетей. Впоследствии поступило еще одно подобное сообщение. Полиция начала патрулирование в районе расположения мечетей в городе и выявила, что повреждения получили четыре молитвенных сооружения.

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