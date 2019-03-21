Студентка из Белфаста (Великобритания) стала зависимой от загара после отпуска в Турции. Сейчас ее кожа настолько темная, что это стало поводом для обвинения в расизме, сообщает The Sun.

Как говорит 22-летняя Ханна Титтенсор, ее увлечение загаром началось еще в 2015 году после отпуска, за время которого в результате нахождения на солнце ее кожа стала темнее.

«Загар делает мой цвет кожи намного лучше, — говорит Ханна. — При этом я не использую автозагар, он сходит пятнами, и мне не нравится запах, поэтому предпочитаю солнечные ванны и походы в солярий».

Также девушка вместе со своим парнем, который занимается бодибилдингом и считает загар для себя необходимым, делает инъекции мелатонина. Этот препарат помогает в изменении цвета кожи, но обладает побочными действиями – вызывает чувство усталости и потерю аппетита.

Не все пользователи социальных сетей, куда девушка выкладывает свои фотографии, одобряют ее увлечение. «Люди нападают на меня», – говорит Ханна и добавляет, что особенно количество обвинений в расизме увеличилось после того, как она сделала себе «африканские косички».

Британка не отрицает, что ее любовь к солнцу превратилась в навязчивую идею, но подчеркивает, что ей трудно оценить слишком ли сильный загар у нее, поскольку она видит себя каждый день и привыкла к отражению в зеркале.

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