Около 40 беженцев эвакуированы из-за нашествия тараканов из закрытого центра временного содержания мигрантов и их семей под Брюсселем, сообщила газета Derniere heure.

«Я могу подтвердить, что было эвакуировано целое крыло центра, проводится санитарная обработка помещения», — приводит издание слова представителя бельгийского офиса по делам иностранцев.

Он сообщил, что на время работ эвакуированные из-за нашествия насекомых-паразитов беженцы переселены в другие центры закрытого содержания.

Правозащитные организации регулярно подвергают критике условия содержания нерегулярных мигрантов в закрытых центрах.

Minval.az