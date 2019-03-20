Британские врачи на протяжении трех лет диагностировали рак яичников пациентки как послеродовую депрессию, пишет Daily Mail.

По данным издания, жительница города Конуи Клэр Томпсон в 2013 году вскоре после родов обратилась к врачам с жалобами на ухудшение самочувствия, вздутие живота и обильное кровотечение во время менструального цикла.

При этом своего терапевта женщина посетила за 18 месяцев 20 раз, однако ей всё время диагностировали послеродовую депрессию.

На протяжении еще около двух лет врачи так и не могли поставить ей верный диагноз, пока в 2016 году она не попала на прием гинеколога, который предположил у нее наличие кисты, а после обследования обнаружил рак.

Томпсон настояла на операции, в результате ей удалили три опухоли. В итоге женщина смогла излечиться от рака, но отметила, что подобные ошибки врачей могут быть роковыми.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что у меня были все признаки рака яичников, однако из-за родов произошла путаница», — рассказала она. Британка отметила, что ее история должна стать примером для женщин и повысить их бдительность к подобным симптомам.

«Я не сержусь из-за своего неправильного диагноза, но надеюсь, что моя история поможет другим женщинам в будущем»,­ — добавила она.

Minval.az