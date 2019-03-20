Соединенные Штаты планируют сократить свое военное присутствие в Сирии до 400 человек.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя в среду с журналистами в Белом доме перед отъездом в штат Огайо.

«В Сирии мы оставляем 200 человек. И еще 200 человек в другом месте в Сирии — ближе к Израилю — на [определенный] период», — отметил глава американской администрации. Он не уточнил, как долго США намерены сохранять свой воинский контингент в Сирии. До недавних пор в этой арабской стране было размещено примерно 2,2-2,5 тыс. американских военнослужащих, в основном — силы спецназа.

При этом Трамп в очередной раз поставил себе в заслугу разгром в Сирии формирований террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Он продемонстрировал прессе две карты — схемы, на одной из которых, по его словам, были помечены те районы Сирии, где ИГ действовала до прихода нынешнего американского лидера к власти. Вторая же карта показывает, как пояснил Трамп, что теперь практически все эти районы Сирии освобождены от ИГ.

Как утверждал глава Белого дома, ИГ контролирует в Сирии лишь «крохотную точку, которая исчезнет к сегодняшнему вечеру». «Это вышло только 20 минут назад», — сказал Трамп о показанных им картах.

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