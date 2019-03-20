Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.

Как следует из пресс-релиза, ЕК пришла к заключению, что Google злоупотребляла доминирующим положением на рынке: установила в контрактах со сторонними сайтами ограничения, которые не позволяли ее конкурентам размещать на этих сайтах поисковые объявления.

«Недобросовестное поведение продолжалось более десяти лет и лишало другие компании возможности адекватно конкурировать и внедрять инновации, а потребителей — преимуществ конкуренции», — заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер.

Это уже третий штраф, который ЕК выписала американской компании. В июле прошлого года Google оштрафовали на 4,34 миллиарда — тогда, помимо нарушения антимонопольных правил, ей поставили в вину «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи.

Годом ранее ЕК также оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением — поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.

Minval.az