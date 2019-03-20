Британское правительство направило ЕС официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня.

Как передает ТАСС, об этом в среду заявила, выступая в парламенте, премьер-министр королевства Тереза Мэй.

«Сегодня я написала главе Евросовета Дональду Туску, проинформировав его о том, что Великобритания просит отсрочки Brexit до 30 июня», — сказала глава правительства.

Мэй добавила, что целью правительства по-прежнему является утверждение в парламенте проекта соглашения с Брюсселем, утвержденного на ноябрьском саммите ЕС и ранее дважды отвергнутого Палатой общин. Кабинет министров намерен провести третье голосование, несмотря на возражения спикера палаты Джона Беркоу. «Как премьер-министр я не готова откладывать Brexit дольше, чем до 30 июня», — подчеркнула Мэй.

В письме она также заявила о намерении выдвинуть новые предложения по защите внутреннего рынка Британии в свете Brexit. «Я намерена внести дополнительные внутренние предложения, которые подтверждают мои предыдущие обязательства по защите нашего внутреннего рынка, учитывая обеспокоенности, высказанные относительно «бэкстопа» [механизма, гарантирующего прозрачность границы между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit]», — приводит канцелярия Мэй выдержки из письма. Она обратила при этом внимание на то, что новые договоренности необходимы для того, чтобы спикер британского парламента согласился разрешить в третий раз провести голосование по вопросу проекта соглашения с Евросоюзом. Британский премьер в письме также пообещала провести такое голосование в Палате общин «как можно быстрее».

Мэй обратила внимание на то, что новые договоренности необходимы для того, чтобы спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу согласился разрешить в третий раз провести голосование по вопросу проекта соглашения с Евросоюзом. 18 марта Беркоу заявил, что не позволит вновь вносить на рассмотрение законодателей то же самое предложение, которое ранее уже дважды было отвергнуто депутатами.

Британский премьер пообещала Туску, что внесет проект сделки для рассмотрения депутатами «как можно быстрее», однако не уточнила, когда именно состоится это голосование, изначально намеченное на текущую неделю. В то же время, она признала, что до саммита ЕС, намеченного на 21-22 марта, это сделать явно не удастся.

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