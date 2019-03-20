Иракские службы безопасности задержали шестерых членов террористической группировки «Исламское государство», готовивших нападения в провинции Киркук на севере страны.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает в среду пресс-служба органов безопасности страны.

«Службы национальной безопасности задержали шестерых членов террористической группировки ИГ… Установлено, что они планировали совершить несколько терактов с целью дестабилизировать обстановку в провинции Киркук», — говорится в опубликованном на Facebook сообщении.

Это вторая операция иракских силовиков в провинции Киркук за минувшую неделю: 15 марта подразделения по борьбе с терроризмом при поддержке авиации международной коалиции ликвидировали оплот террористов в районе Вади Абу Ханаджир в нескольких десятках километров от административного центра провинции, уничтожив девятерых боевиков. Члены банды занимались подготовкой терактов, целью которых становились гражданские объекты в городе Киркук. В ходе операции обнаружена сумка с 20 телефонами, подключенными ко взрывным устройствам.

Minval.az