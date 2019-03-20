В Иране диссидента приговорили к переписыванию трех книг за призывы свергнуть духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает The Telegraph.

Наказание было назначено 74-летнему Абулфазлу Гадиани — сооснователю реформистской организации «Моджахеды Исламской революции Ирана». Он назвал аятоллу деспотом, а также призвал к массовым протестам ради прекращения его правления. В частности, он отметил, что иранцы «совершали революцию не для того, чтобы видеть, как Хаменеи правит страной как диктатор на протяжении 30 лет».

В результате мужчина теперь должен прочесть и дословно переписать три книги, а также отсидеть три года в тюрьме. Отмечается, что две из этих книг — «История провинции Систан» и «Как выявить врага» — были написаны аятоллой.

Ранее Гадиани уже сидел в тюрьме за жесткую критику иранского лидера. В частности, он обвинял Хаменеи в «предательстве идеалов исламской революции — свободы и справедливости — из-за жажды власти и диктаторского правления».

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