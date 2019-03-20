Приобретаемые Турцией российские зенитные ракетные системы С-400 будут дислоцированы на военной базе к северо-западу от Анкары.

Об этом пишет в среду близкая к правительству газета Yeni Şafak со ссылкой на источник в военных структурах республики.

По данным издания, первой точкой дислокации С-400 станет авиабаза Акынджи, которая расположена в 40 км от турецкой столицы. Предполагается, что эта военная база станет главным центром для развертывания российских систем ПВО, на ней будут проводиться первоначальные работы с С-400, после чего батареи могут быть передислоцированы в другие регионы республики.

Кроме того, министерство национальной обороны Турции и Генштаб ВС планируют в 2019 году отправить 100 военнослужащих в Россию для прохождения обучения по эксплуатации систем С-400. Однако, как отмечает издание, перед этим турецкие военные сначала поедут в Азербайджан, где ознакомятся с С-300ПМУ-2.

Minval.az