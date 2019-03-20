Вице-премьер министр Новой Зеландии Уинстон Питерс намерен обсудить с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, его резкие высказывания в адрес новозеландцев и австралийцев с антиисламскими взглядами, сделанные турецким лидером во вторник. Об этом в среду сообщает новозеландский новостной портал Newshub.

Как сообщает портал, комментируя недавний теракт в Новой Зеландии на митинге в городе Эрегли в Турции, Эрдоган крайне негативно отозвался об австралийцах и новозеландцах, осуждающих ислам. Он отметил, что таким людям лучше не посещать Турцию. В противном случае, по его словам, они столкнутся с очень неприятными последствиями. Также в своем заявлении турецкий лидер напомнил об участии австралийских и новозеландских военных, павших в Битве при Чанаккале (Галлиполи) во время Первой мировой войны.

«Я собираюсь вылететь в Турцию в ближайшее время и намерен при личной встрече обсудить этот вопрос с президентом Эрдоганом, чтобы внести ясность», — отметил глава МИД Новой Зеландии и заместитель премьер-министра страны Уинстон Питерс. По его словам, такие высказывания «ставят под угрозу будущее» отношений двух стран и совершенно несправедливы по отношению к Новой Зеландии, которая является «потерпевшей стороной, пострадавшей в результате действий иностранца».

Ранее сообщалось, о том, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал для объяснений посла Турции, поскольку посчитал высказывания турецкого лидера оскорбительными.

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