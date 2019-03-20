Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции в этой стране после резкого заявления турецкого президента Тайипа Эрдогана в адрес «австралийцев с антиисламскими взглядами», сделанным им накануне. О

б этом в среду сообщает телеканал SBS.

По информации телеканала, комментируя недавний теракт в Новой Зеландии на митинге в турецком городе Эрегли, Эрдоган крайне негативно отозвался об австралийцах, осуждающих ислам. Он отметил, что таким людям лучше не посещать Турцию. В противном случае, по его словам, они столкнутся с очень неприятными последствиями. Турецкий лидер напомнил об участи австралийских и новозеландских военных, павших в Битве при Чанаккале (Галлиполи) во время Первой мировой войны.

«Эти высказывания глубоко оскорбительны. Я нахожу, что комментарии президента Эрдогана очень сильно противоречат тому, что сказал Кемаль Ататюрк об австралийских войнах, павших в Первой мировой войне. Более того, я считаю такие высказывания нарушением закона», — заявил австралийский премьер. Он добавил, что несмотря на столь острую реакцию Турции, Канберра не отступит от своих принципов толерантности и развития мультикультурного общества и продолжит бороться за безопасность в регионе.

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