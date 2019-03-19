В Сети опубликовано видео горящего самолёта с пассажирами в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране.



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В аэропорту Тегерана Мехрабад в самолете произошел пожар. Об этом со ссылкой на главу городского департамента по чрезвычайным ситуациям сообщает Fars News.

Инцидент произошел около 21:00 по местному времени. К месту происшествия были направлены десять машин скорой помощи. «Точных данных о количестве жертв нет», — заявили в департаменте.

На борту самолета во время пожара, по его данным, находились 100 человек. 50 из них уже эвакуировали. Информации о пострадавших или жертвах в результате случившегося нет.

Остальные детали инцидента уточнятся.

Minval.az