Мечетям в Германии необходимо обеспечить большую защиту, сказал глава Центрального совета мусульман Германии (ZMD) Айман Мазиек в Берлине.

После теракта в Новой Зеландии среди мусульман возникли определенные опасения, отметил Мазиек.

«Я считаю, что теракт в Новой Зеландии — зов к пробуждению. Многие родители приходят к нам и говорят, что боятся приводить детей в мечеть. Поэтому мечетям нужна большая защита. Как это будет сделано в компетенции сил безопасности», — цитирует главу ZMD «Анадолу».

С 2017 года на места религиозного поклонения в Германии было совершено свыше тысячи нападений, а с начала 2019 года было зарегистрировано почти 20 таких случаев.

Minval.az