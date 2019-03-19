За две недели до выборов глава Украины Петр Порошенко возглавляет президентский антирейтинг, «почти половина» жителей страны не стала бы голосовать за него ни при каких условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинской социологической группы «Рейтинг».

По данным социологов, 30% жителей страны не стали бы голосовать за главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, а замыкает тройку лидеров глава политической силы «Оппозиционный блок» и ее парламентской фракции Юрий Бойко — за него никогда не отдали бы голос 19% опрошенных. При этом антирейтинг шоумена Владимира Зеленского составляет 13%.

Опрос «Рейтинга» проводился с 9 по 15 марта, в нем приняли 2,5 тысячи совершеннолетних украинцев.

Minval.az