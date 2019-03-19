Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган вновь заявил о готовности восстановить смертную казнь в качестве высшей меры наказания в республике.

Как передает ТАСС, об этом турецкий лидер заявил в ходе митинга в Эрегли.

«Мы допустили ошибку, когда отменили смертную казнь. Мне кажется, что это ошибка. Почему? В ночь на 15 июля 2016 года в ходе попытки переворота погиб 251 наш гражданин… Даже если они проведут жизнь за решеткой, меня задевает тот факт, что их нужно кормить. Если в этой связи наш парламент примет решение (о возобновлении смертной казни — ред.), то я его ратифицирую», — заявил Т.Эрдоган.

Глава республики также вновь прокомментировал ситуацию вокруг инцидента в Новой Зеландии, где 15 марта был совершен теракт. «Если правительство Новой Зеландии не сделает то, что следует, то это сделаем мы. В таком случае проведу переговоры с правительством этой страны. Террорист должен понести самое суровое наказание», — добавил Тайип Эрдоган.

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