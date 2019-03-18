Вооруженные силы Ирана не участвовали в операции Турции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщило в понедельник агентство Mehr со ссылкой на источник в Генштабе ВС Ирана.

«В понедельник утром Турция начала военную операцию против РПК, в которой Вооруженные силы Ирана не участвовали», — приводит агентство слова источника.

Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что Турция и Иран в понедельник впервые провели совместную антитеррористическую операцию против членов РПК.

Minval.az