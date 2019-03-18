Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Германском фонде Маршалла в честь годовщины Плана Маршалла прокомментировал расширение границ НАТО.

«Расширение НАТО — это не провокация… Это результат независимых решений суверенных государств», — приводит его слова «Интерфакс».

Он напомнил, что 20 лет назад к североатлантическому союзу присоединились Чехия, Венгрия и Польша, спустя пять лет членами альянса стали Эстония, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, а 10 лет назад в союз вступили Албания и Хорватия.

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