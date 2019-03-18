Жительница китайского города Чэньчжоу, провинция Хунань, попала в больницу после капельницы с фруктовым соком, сообщает издание South China Morning Post.

51-летняя любительница нетрадиционной медицины решила ввести себе смесь, состоящую из соков более чем 20 различных фруктов. «Я думала, что свежие фрукты очень питательны и внутривенное вливание не причинит мне вреда», — объяснила она.

После процедуры у нее начался зуд и повысилась температура. Несмотря на это, женщина ничего не предпринимала, пока ее дискомфорт не привлек внимание мужа. Узнав о ее затее, он отвез жену в больницу. Там пациентку поместили в реанимацию.

Врачи обнаружили, что внутривенное вливание сока нанесло ущерб печени, почкам и сердцу женщины. Ей грозило заражение крови и смерть от полиорганной недостаточности. Пациентку направили на гемодиализ и прописали ей гемостатические средства и антибиотики. Через пять дней она пошла на поправку, и ее перевели в нефрологическое отделение.

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