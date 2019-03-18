За последние 3 недели динамика случаев заражения корью в Грузии сократилась.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, согласно информации на 16 марта, в стране отмечено 2 385 случаев заражения корью: «На данный момент быстрого роста числа зараженных не наблюдается, как это было в январе-феврале. Это — хороший показатель. Однако, для предотвращения кори в течение года вакцинацию должны пройти дополнительно 250 000 человек».

Руководитель центра заявил, что в стране достаточный запас вакцин и процесс осуществляется за счет государства.

Minval.az