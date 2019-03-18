Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность запрета проведения демонстраций и акций протестов на Елисейский полях, после того, как активисты движения «желтые жилеты» разрушили культовый парижский проспект в минувшие выходные.

В субботу демонстранты, связанные с движением «желтые жилеты», сожгли знаменитый ресторан Fouquet на Елисейских полях, а также несколько газетных киосков, магазин предметов роскоши Longchamp и автомобили.

После субботних беспорядков, которые напоминали о насильственных столкновениях в декабре прошлого года на Елисейских полях между протестующими и полицией, Макрон созвал встречу с министрами внутренних дел и юстиции в понедельник, сообщил высокопоставленный сотрудник администрации главы государства.

При этом Макрон пообещал принять решительные меры как можно скорее, чтобы предотвратить повторение беспорядков в следующую субботу, передает агенство Reuters.

Minval.az