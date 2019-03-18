После представления нового доступного электрокроссовера Tesla Model Y, сотрудники калифорнийской компании решили проверить зрителей на внимательность: по завершению выступления Илона Маска для аудитории включили саундтрек из фильма “Бегущий по лезвию”.

Как оказалось позже, музыка должна была не только перебить тишину после долгожданной презентации. Примерно через минуту от начала песни, постер фантастической киноленты прервало изображение будущего электрического пикапа Tesla.

Поскольку мало кто обратил на это внимание, Маск запостил фотографию и разоблачил такое “пасхальное яйцо” в своем Twitter.

“Примерно через минуту мы мельком показали фотографию киберпанк-пикапа Tesla”, — написал руководитель компании.

Фанаты Tesla и Илона Маска должны были догадаться, что саундтрек Бегущего по лезвию включили не просто так. Ранее Маск заявлял, что разрабатывая дизайн для будущего пикапа, он вдохновлялся именно этим фильмом.

“Лично я в восторге от этого пикапа-грузовика. Это то, чего я жду уже очень долго и что похоже на супер-футуристический киберпанк, которого я действительно хотел. Если машина не понравится аудитории, я думаю мы сделаем более традиционный грузовик в будущем, но я реально этим загорелся”, — рассказывал Маск в интервью Recode.

Предприниматель также говорил, что дизайн пикапа “будоражит его сердце”, в нем будет имеет много титана и, несмотря на то, что модель может не найти широкого отклика у покупателей, компания планирует наладить производство авто, и убрать с дорог бензиновые и дизельные пикапы.

Прототип электрического мини-грузовика от Tesla должны показать в 2019-м.

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