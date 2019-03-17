Вашингтон по-прежнему рассматривает Турцию как союзника, однако считает серьезной проблемой в двусторонних отношениях сделку по приобретению Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России.

Как передает ТАСС, об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналисту Джону Катсиматидису, авторская радиопередача которого вышла в эфир в воскресенье.

«Мы озабочены тем, что они приобретают российскую систему противовоздушной обороны под названием С-400. Это большая проблема, — продолжил помощник Дональда Трампа. — У нас есть спорные вопросы в том, что касается конфликта в Сирии».

«Думаю, президент Трамп хотел бы улучшения отношений, развития торговли с Турцией, но нам нужно, чтобы они оказали нам содействие с какими-то иными проблемами в Сирии и других странах региона», — подчеркнул Болтон.

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