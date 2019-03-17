Недавно в турецкой Анталье прошло совещание накануне начала крупного туристического сезона, во время которого власти региона озвучили главные задачи, а также пообщались с представителями турбизнеса.

Как сообщают российские СМИ, по словам губернатора Антальи Мунира Каралоглу, в 2019 году ожидается увеличение туристического потока в сезон на 20-25%. Предположительно, самый туристический регион страны за это время примет около 16 миллионов посетителей из разных стран мира.

В связи с этим, замечает Каралоглу, власти Антальи намерены увеличить работу в вопросе обеспечения безопасности, а также нацелиться на улучшение качества предоставляемых туристам услуг.

В то же время, власти турецкого региона призывают представителей отельного бизнеса ориентировать на «качественных гостей», которым интересен не только пляжный отдых. Также в Анталье выступают за необходимость добиваться увеличения трат туристов на отдых, включая культуру и иные развлечения.

Minval.az