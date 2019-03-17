Демонстранты в Белграде прорвали полицейское оцепление перед резиденцией президента, чтобы поставить грузовик с динамиками перед зданием, при этом напали на полицейских, передает РИА Новости со ссылкой на МВД.

По данным правоохранителей, «несколько хулиганов» напали на сотрудников полиции на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша в Белграде при попытке пробить кордон грузовиком. Отмечается, что среди прорвавших кордон находился один из лидеров «Союза за Сербию» Бошко Обрадович.

Сообщается, что в настоящее время демонстранты взялись за руки, сформировали «обруч» вокруг администрации президента и поют национальный гимн Сербии.

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