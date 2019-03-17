Президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенка временно исполняющим обязанности руководителя Службы внешней разведки, сообщает Интерфакс.

Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенку Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в президентском указе.

Ранее стало известно, что П.Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки.

С 14 марта Е.Божок назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

Украинский дипломат Е.Божок (1980 г.р.) был назначен главой СВР в сентябре 2017 года. С июня 2015 года он исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.