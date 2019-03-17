Американская компания Amazon получает прибыль от продажи книг, написанных правыми экстремистами — таких как норвежец Андерс Брейвик. Об этом говорится в расследовании газеты The Sunday Times.

По данным издания, книги Брейвика, а также массового убийцы из США Дилана Руфа имеются в свободной продаже на французском сайте Amazon. Покупатели могут получить экстремистскую литературу уже на следующий день после заказа. Кроме того, пользователям предлагается подписаться на автора, чтобы отслеживать новые релизы, также предлагается список рекомендованной литературы, похожей на книги массовых убийц.

При этом подчеркивается, что обвиняемый в нападении на мечети в Крайстчерче Брентон Таррант был, по его словам, «вдохновлен» прочтением книги Брейвика.

Minval.az