В Сербии представители оппозиции захватили здание телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии» (RTS). Об этом сообщается на сайте организации.

До этого манифестанты забросали телецентр яйцами и обклеили листовками.

«Российская газета» со ссылкой на местные СМИ пишет, что причиной захвата стало нежелание руководства телекомпании приглашать лидеров оппозиции Бошко Обрадовича и Драгана Джиласа на политические шоу.

Глава RTS Драган Буйошевич позднее сообщил, что возобновить эфир удалось лишь после того, как полиция вывела демонстрантов из здания. Он подчеркнул, что RTS независим в определении редакционной политики, однако протестующие решили самостоятельно определять повестку телеканала, тем самым лишив протест легитимности.

Протесты в Сербии против действующего президента Александра Вучича проходят с декабря прошлого года. Поводом для первого выхода людей на улицы стало нападение на оппозиционного политика в конце ноября.

Minval.az