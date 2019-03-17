По данным французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), расследующие обстоятельства крушения пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines специалисты успешно извлекли данные одного из бортовых самописцев, обнаруженных на месте катастрофы.

После извлечения полученные данные были переданы эфиопской команде следователей. Эксперты BES с аудиозаписями пока не ознакомились, передает ТАСС.

Напомним, что в минувший четверг обнаруженные на месте катастрофы речевой и параметрический самописцы были доставлены во Францию для проведения экспертизы. За день до этого немецкая Федеральная служба расследования авиационных происшествий отказалась принять найденные черные ящики для изучения, сославшись на отсутствие необходимых технических возможностей.

Как сообщалось, 10 марта текущего года неподалеку от столицы Эфиопии Аддис-Абебы разбился пассажирский Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. Все находившиеся на его борту пассажиры и члены экипажа — 157 человек — погибли.

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