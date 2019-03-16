Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе назначен американский генерал Тод Уолтерс.

Североатлантический совет принял решение о назначении генерала ВВС США Тода Д. Уолтерса на должность верховного главнокомандующего союзников в Европе, сообщается на сайте НАТО.

Отмечается, что Уолтерс начнет исполнять обязанности главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе после завершения соответствующих процедур и сменит на этой должности генерала Кертиса Скапарротти. Церемония смены командования состоится в Монсе (Бельгия) весной 2019 года, сообщает агенство Unian.

Minval.az