Руководитель департамента общественного порядка и дорожного движения префектуры полиции Парижа (городское управление внутренних дел) отстранен от должности указом президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Декретом президента от 15 марта 2019 года прекращаются полномочия главы департамента Префектуры полиции по обеспечению общественного порядка и дорожного движения, которые исполнял Ален Жибелен», — говорится в послании, опубликованном в субботу. Отмечается, что Жибелен в должности главного комиссара направлен «в свое прежнее подразделение».

Мотивы такого решения не указаны. Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Monde, отставка полицейского из департамента, отвечающего за обеспечение порядка на манифестациях, может быть связана с расследованием в отношении экс-помощника Макрона, Александра Беналля.

Последний обвинил Жибелена в том, что во время слушаний в Национальном собрании Франции он соврал относительно условий участия экс-помощника президента в операции по обеспечению порядка на демонстрации 1 мая 2018 года. Глава департамента отрицал, что у Беналля было разрешение от префектуры полиции на работу вместе с правоохранителями в этот день.

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