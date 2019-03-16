Мигрант прострелил ягодицы обидчику после конфликта в кафе на юго-востоке Москвы.

Участниками конфликта стали выходцы из Таджикистана и Азербайджана. Причиной стала девушка: мужчины не могли определиться, кто из них будет с ней танцевать, передает онлайн-издание lenta.ru.

После того как оба посетителя вышли на улицу, уроженец Азербайджана достал оружие и прострелил обидчику ягодицы.

Пуля прошла навылет, потерпевший был доставлен в больницу. Стрелявший в него скрылся с места происшествия, в настоящий момент его разыскивают сотрудники полиции.

Minval.az