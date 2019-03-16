Оттава намерена продолжать оказывать давление на Москву, в том числе посредством экономических санкций, и оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока Россия не начнет уважать суверенитет Украины.

Советующие заявление сделала в субботу, 16 марта, глава канадского МИД Христя Фриланд.

«Вместе с международным сообществом мы будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, до тех пор, пока Россия не начнет уважать суверенитет Украины и международное право», — говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства, передает российская газета «Комсомольская правда».

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