Французские правоохранительные органы задержали 94 человека в ходе субботней акции протеста «желтых жилетов» в Париже.

По словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера в акции «желтых жилетов», которая проходит по всей стране, принимают участие 14,5 тысячи человек, из которых около десяти тысяч в Париже, сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

В Париже во время протестов загорелось здание банка La Banque Tarneaud. Банк расположен на первом этаже жилого дома недалеко от Елисейских полей. По данным канала BFMTV пожар устроили несколько демонстрантов.

Представители пожарной службы сообщили, что пострадали 11 человек, включая двух полицейских. Кроме того, двух человек удалось вытащить из огня.

«Женщина и ее ребенок были заблокированы на втором этаже», — заявили представители пожарной службы.

Minval.az