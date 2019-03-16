В американской системе GPS, в ночь на воскресенье, 7 апреля, произойдет обнуление отсчета времени, однако оно не должно сказаться на обладателях новой навигационной аппаратуры.

Отмечается, что в системе используется счетчик, который способен отследить максимум 1024 недели, то есть работать около 19 с половиной лет. Предыдущий отсчет начался в августе 1999 года, передает РИА Новости.

В связи со сбросом отсчета на старых навигационных устройствах начнет отображаться неправильная дата, поскольку номер недели принимается навигационной аппаратурой в составе сообщения со спутника.

Следующий такой сброс времени произойдет 20 ноября 2038 года.

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