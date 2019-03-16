Американская корпорация Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение (ПО) для своих самолетов 737 MAX уже через неделю или десять дней.

Речь идет об обновлении противостопорной системы и дисплеев для пилотов. Программисты Boeing принялись исправлять ПО еще после крушения 737 MAX в Индонезии и собирались заниматься этой работой несколько месяцев, однако новая авиакатастрофа в Эфиопии вынудила их поторопиться, сообщает агентство Reuters.

Напомним, что после авиакатастрофы в Эфиопии многие авиакампании отказались от использования Boeing 737 MAX.

Minval.az