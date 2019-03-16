Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что действия, направленные на вывод из строя системы электроснабжения страны, велись с территории США. Об этом он сообщил в выступлении.

«Народ (Венесуэлы) лишили всех услуг в ходе атаки, которой прямо руководило правительство США из городов Хьюстон (штат Техас) и Чикаго (штат Иллинойс)», − подчеркнул Мадуро.

Также он назвал аварию в электросетях страны терактом со стороны США.

«Кибератака против венесуэльской электрической системы – это был террористический акт со стороны правительства США против народа Венесуэлы», − указал президент республики.

По его словам, за атакой стоял советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Это была самая крупная кибератака, о которой известно на планете Земля», – заявил Мадуро.

Minval.az