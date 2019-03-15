Канада ввела в пятницу антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе, произошедшим в ноябре 2018 года.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

«В координации с Евросоюзом и США Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия РФ в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма», — сказано в ее заявлении. «Вместе с нашими международными партнерами мы призываем Россию немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда. Россия также должна обеспечить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив и Азовское море», — добавила Фриланд.

Рестрикции касаются 114 физических лиц и 15 предприятий оборонного комплекса России, в том числе авиастроительных компаний «Миг», «Сухой» и «Туполев». Среди физических лиц в санкционном списке числятся, в частности, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Игорь Ротенберг, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и директор Росгвардии Виктор Золотов.

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