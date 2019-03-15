США, Франция, ФРГ и Великобритания не будут участвовать в восстановлении Сирии, пока там не начнется «настоящее политическое урегулирование».

Как передает РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении стран в связи с восьмой годовщиной конфликта в арабской республике.

«Мы ясно заявляем, что мы не будем рассматривать вопрос о предоставлении или поддержке какой-либо помощи в целях восстановления (Сирии) до тех пор, пока не будет начат необратимый и заслуживающий доверия, предметный и подлинный политический процесс», — отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается, что эти страны продолжат добиваться привлечения к ответственности виновных в преступлениях, совершенных во время сирийского конфликта.

«Россия и Сирия должны уважать право сирийских беженцев на добровольное и безопасное возвращение домой, прекратить делать вид, что (созданы) подобающие условия для восстановления и нормализации обстановки, и мы призываем их серьезно включиться в переговоры, которые только и могут принести мир Сирии», — сообщается в документ.

По мнению авторов , власти Сирии и их сторонники «пытаются убедить мир в том, что конфликт закончился и жизнь вернулась в нормальное русло», но «реальность такова, что подавление сирийского народа режимом не закончилось».

При этом, как заявлял в прошлом году президент Сирии Башар Асад, Дамаск не собирается привлекать Европу и США к проектам в области реконструкции. По словам сирийского лидера, страна будет полагаться только на собственные силы, в сложных ситуациях — на помощь друзей.

В конце года стало известно, что в восстановлении страны примут участие сто российских частных компаний.

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