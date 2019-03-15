Москва до сих пор не получила ответа от Баку на заявления МИД России о россиянах с армянскими корнями. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на традиционном брифинге для журналистов, сообщает ереванский «Спутник».

«Что касается консультаций, то российской стороной неоднократно доводилось до азербайджанских коллег беспокойство относительно сложившейся ситуации. К сожалению, ответа не поступило», — отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД России, «официальных ответов из Баку пока не поступало, однако есть неофициальные реакции в Азербайджане».

«Я видела в прессе комментарии и интервью о том, что, якобы, аналогичные проблемы есть и у российских граждан (в Армении — ред.), которые имеют корни, связанные с Азербайджаном. Я лично читала интервью одного из известных людей и была крайне удивлена. Если есть такие факты — кстати, в этом интервью был упрек, почему МИД России этими случаями не заинтересовался, так вот если такие случаи есть — нам о них неизвестно. У нас просьба, уведомлять нас о подобных случаях. Мы реагируем вне зависимости от региона или страны. Мы реагируем на конкретные случаи», — отметила Захарова.

Minval.az