Известный азербайджанский знаток из телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров рассказал о своей самой необычной командировке в должности редактора газеты «Спорт-Экспресс».

По словам Аскерова, это произошло на чемпионате по лыжному спорту в Италии, куда одним рейсом со сборной России поехала и сборная Армении.

«Садимся в Италии, выгружаемся, должны везти в отель. Оказалось, что у сборной Армении потерялась часть багажа. Но проблема еще в том, что армяне не знают итальянского, итальянцы – армянского. Армянская сторона к тому же не понимает по-английски, только по-немецки. И они ждут человека, который с него может перевести. Я думаю: «Зато они знают русский, а я – английский». Договорились быстро через меня, решили вопрос. Им сказали, что все привезут», — рассказал в интервью «Sports.ru» Аскеров.

Он отметил также, что после этого его в шутку попросили пересесть в автобус к сборной Армении, так как «кроме него никто армянского не знает».

Кроме того, Аскеров рассказал, что в последний раз был в Армении летом 1981 года.

«Тогда это была единая страна, а сейчас не могу заехать.Есть условности. Я вот могу жить в отрыве от наций, но нахожусь в мире, который существует по безумным правилам. Они говорят, что между двумя странами есть конфликт. И меня в Армению просто не пустят», — сказал он.

«Я гражданин России. Но в силу обстоятельств медийная фигура, люди знают, откуда я родом, и у меня не будет никаких гарантий безопасности. Война между Арменией и Азербайджаном идет с 1988 года. И она идет на территории Азербайджана. Нагорный Карабах – территория Азербайджана. Есть противостояние между двумя странами. Это все равно что гражданину СССР въехать в Германию в 1943 году. В Армению я не еду по той же причине, почему не еду в Сирию. Я в любую страну еду спокойно, если знаю, что без проблем вернусь обратно. В случае с Арменией такой уверенности нет», — рассказал знаток.

Аскеров также отметил, что у него нет ненависти к армянскому народу.

«Для меня враг – это тот, кто сделал лично мне плохо. Моим друзьям, родственникам. По этой формулировке у меня врагов среди азербайджанцев больше. Но я не делю врагов и друзей по национальному признаку», — отметил он.

«Если однажды сын скажет, что Карабах – это Армения, ваша реакция?», — поинтересовался журналист.

Отвечая на этот вопрос Аскеров сказал: «С чего он так скажет? Мы можем объявить любую территорию территорией другого государства. Но де-юре Карабах азербайджанский. И это так, пока не будет принято другое решение ООН. А оно же взялось не просто так».

Знаток также рассказал о своей работе в журнале «Баку». По его словам, сумма его зарплаты – 104 тыс. рублей (2700 манатов):

«Когда Лейла Алиева (главный редактор журнала – прим.ред) приезжает в Москву по делам журнала, я вижу ее. Но это чисто деловое общение. Она мой работодатель. Я пиар-директор. Мы проводим выставки в европейских городах – Лондоне, Париже, Берлине, Москве: в Манеже и Музее толерантности. Выставки фото, ковров, художников. Журнал совсем без политики, мы рассказываем про историю и культуру Азербайджана. Это как National Geographic, но только про одну страну. Тираж в России около 15 тысяч. Печатается в Эстонии, а бакинская часть – в Турции».

Minval.az