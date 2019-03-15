«В Грузии подготовлен законопроект, подразумевающий поправку к закону «О действительной военной службе».

В проекте подразумевается освобождение от действительной военной службы только православных религиозных деятелей.

Согласно документу, служители других религий не будут иметь права на освобождение от военной службы.

Комментируя вопрос председатель Управления мусульман Грузии гаджи Рамин Игидов назвал освобождение от военной службы только православных религиозных деятелей дискриминацией.

Р.Игидов сказал, что в Грузии имеется много религиозных сект и движений.

«Они поддельными путями освобождают граждан от военной службы. Мы предлагаем принять в Грузии закон «О религии». Если будет такой закон, будут различать традиционные и нетрадиционные религии», — цитирует его Репорт.

Председатель УМГ отметил, что предусмотренные поправки в закон не будут касаться несения религиозными деятелями альтернативной военной службы.

Законопроект вызвал недовольство и других религиозных конфессий в Грузии.

Minval.az