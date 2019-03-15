«Явно видно, что западное общество еще больше подпадает под влияние идеологии, которой служит убийца, нацелившийся на нашу страну, народ и меня лично».

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя теракт в мечетях в Новой Зеландии, унесший жизни 49 человек.

Он заявил, что этот теракт — открытое проявление враждебности к исламу и был заранее запланирован: «Я категорически осуждаю теракт против мусульман в Новой Зеландии. Есть террорист и убийца, который хочет разделить мою страну на Анатолию и Запад. Если немедленно не пресечь этого, мы можем стать свидетелями новых подобных трагедий. Я призываю весь мир, особенно западные государства, принять решительные меры против этого опасного процесса».

Minval.az