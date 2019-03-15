Военная полиция Грузии задержала двух человек, подозреваемых в избиении в воинской части Крцаниси солдата Кязыма Гахраманова.

Информацию об этом распространило министерство обороны Грузии, передает Репорт.

Их задержание было осуществлено на основании решения Тбилисского городского суда. В ближайшее время им будет выдвинуто обвинение.

Ожидается, что Тбилисский городской суд выберет в отношении задержанных меру пресечения — арест.

Кроме того, стало известно, что задержанные вымогали деньги и у других солдат, помимо К.Гахраманова, применяя физическое давление.

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