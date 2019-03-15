Армия обороны Израиля сообщила о запуске двух ракет из сектора Газа по агломерации Гуш-Дан. Ракеты упали в пустынной местности. Повреждений и пострадавших в результате атаки не зафиксировано.

Власти Тель-Авива заявили об открытии бомбоубежищ. По информации Jerusalem Post, из-за ракетного обстрела в городе впервые с 2014 года сработали сирены воздушной тревоги. В последний раз они были слышны в 2017 году, но это была ложная тревога.

Кем были выпущены ракеты, пока неизвестно. Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» отрицают причастность к атаке, сообщает Haaretz. Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаниягу собрал срочное совещание с военными.

В ответ израильские самолеты обстреляли объекты ХАМАС в секторе Газа после ракетной атаки. Повреждения получили шесть зданий, о пострадавших и погибших пока неизвестно. Израильские военные заявили, что атаковали террористические объекты в Газе.

Minval.az