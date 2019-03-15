Замглавы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что КНДР не намерена идти на уступки требованиям США о денуклеаризации и не желает вести подобные переговоры.

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции в Пхеньяне, передаёт ТАСС.

«У нас нет намерения идти на уступки требованиям США [выдвинутым на саммите в Ханое] в какой-бы то ни было форме, ни тем более желания вести такого рода переговоры», — отметила замминистра.

Также она сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен в ближайшее время официально заявить о своём решении относительно дальнейших действий Пхеньяна после саммита в Ханое.

Minval.az