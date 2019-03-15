США рассматривают возможность введения санкций против властей Китая за нарушение прав мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономной районе.

Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино.

«Мы привержены тому, чтобы привлекать к ответственности виновных в этих нарушениях. Мы рассматриваем введение санкций», — заявил Палладино на брифинге, передает РИА Новости.

Госдепартамент США в среду представил ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире в 2018 году, в котором обвинил Китай за нарушение прав мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономной районе. В докладе уточняется также, что КНР является авторитарным государством, где нарушаются права меньшинств, допускаются избиения, убийства и издевательства над заключенными, где людей безосновательно задерживают на неопределенный срок, страной, где власти не уважают права граждан и постоянно нарушают их свободы, а также бесцеремонно вмешиваются в частную жизнь.

Китайский Синьцзян в последнее время часто обсуждается мировыми СМИ и различными организациями в свете того, что там действуют так называемые центры перевоспитания для мусульман-уйгуров, а также для представителей различных меньшинств. Как заявляют китайские власти, учреждения в первую очередь предназначены для лиц, оказавшихся под влиянием террористической и экстремистской идеологии, но подозреваемых в совершении незначительных правонарушений, которые не предполагают уголовного наказания, или лиц, которые могут быть освобождены от уголовного преследования.

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