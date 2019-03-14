Киевлянка Елена Корзенюк получила официальный статус рекордсменки Украины. Все благодаря ее волосам, длина которых к 15 годам составила 2 метра 35 см. Это новый рекорд Украины среди детей.

Школьница признается, что ни разу в жизни не стриглась.

«Прохожие, как правило, и не догадываются, что мои волосы необычайно длинные: собираю их в гульку или заплетаю косы. В детстве распускала волосы только во время выступлений на сцене (увлекаюсь пением), тогда они еще не доставали до пола», — рассказывает Елена Корзенюк журналистам.

На уход за волосами девушка тратит практически полдня, а в неделю ей необходимо три литра шампуня, сообщает телеканал «Euronews».

Достижение Елены на 10см уступает «взрослому» рекорду Украины — 2 метра 45 сантиметров. Он принадлежит Кристине Кречковской из Дрогобыча Львовской области.

Minval.az